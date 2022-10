Cartabia firma decreto per nuovo concorso in magistratura

AgenPress. La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato oggi il decreto ministeriale che indice un nuovo concorso da 400 posti per magistrato ordinario.

Si amplia la platea di quanti potranno partecipare: il concorso, infatti, in base alle modifiche introdotte dal decreto aiuti-ter, sarà aperto a quanti siano in possesso del solo diploma di laurea, conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

I tempi per la consegna degli elaborati scritti tornano ad essere di otto ore dalla dettatura della traccia, essendo cessate le esigenze legate alla pandemia che avevano imposto una contrazione della durata delle prove negli ultimi due concorsi in magistratura.

Date, sede e modalità di svolgimento del prossimo concorso saranno determinate con un successivo diario “delle prove scritte”, di cui sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia.

Un nuovo concorso, dunque, bandito a pochi mesi dall’ultimo, per assicurare agli uffici giudiziari più risorse e contribuire a colmare le gravi e diffuse carenze di organico.

Intanto, proseguono le correzioni delle prove scritte del maxi concorso da 500 posti, iniziato a luglio 2022, e si avvicinano alla conclusione gli orali di quello precedente, le cui prove scritte si sono svolte nel luglio 2021, dopo il blocco della pandemia.