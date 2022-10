Cartabellotta: “Schillaci tecnico molto competente, smentito chi si aspettava una nomina anti scientifica”

AgenPress. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi ed Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sulla nomina di Schillaci a Ministro della Salute.

Le teorie no vax e lo strizzare l’occhio a una certa fascia della popolazione è stata una strategia per raccattare voti. Alla fine è stato scelto un ministro come Schillaci che è un grande tecnico e tutta una serie di ipotesi che venivano fatte in senso contrario sono state clamorosamente smentite.

Poi è chiaro che la Sanità non è solo covid, bisognerà vedere quali saranno le idee sulla sanità pubblica, l’importante però è che al Ministero ci sia un tecnico molto competente come Schillaci”.

Sui dati covid.

“In questo momento la fiammata autunnale sembra in calo, si sta invertendo anche la curva degli ospedalizzati in area medica.

Credo che entro una settimana inizieranno a scendere anche i decessi.

Nel medio-lungo periodo nessuno è in grado di fare previsioni, il numero delle variabili è troppo grande. Cerberus? E’ questa nuova variante che circola in Europa, appartiene sempre alla famiglia di Omicron, potrebbe diventare dominante nel giro di pochi mesi. Sappiamo che evade di più la risposta immunitaria, non sappiamo quasi nulla sulla gravità”