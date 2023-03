Cartabellotta (Gimbe): “Zangrillo? La mascherina in ospedale dovrebbe essere sempre obbligatoria”

- Advertisement -

AgenPress. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotto da Gianluca Fabi e Roberta Feliziani su Radio Cusano Campus.

Covid, Zangrillo: Da sei mesi in ospedale senza mascherina.

“La mascherina in ospedale dovrebbe essere sempre obbligatoria, indipendentemente dalla situazione covid. Le infezioni nosocomiali non riguardano soltanto il covid. Gli ospedali tendono a selezionare batteri di un certo tipo anche resistenti agli antibiotici”.

Sull’aggiornamento del piano pandemico.

“Distinguerei due tipi di lezioni che ho appreso. Ricordo che Gimbe lanciò la campagna “salviamo il SSN” nel 2013. Quando oggi leggiamo sui giornali che mancano i medici e gli infermieri, le liste d’attesa sono lunghissime, avanza il privato, questi sono effetti di una mancata programmazione. La politica intende rilanciare il SSN? Sì o no. Se la risposta è no, bisogna che ci sia una sorta di privatizzazione governata dal pubblico. Il secondo punto è che dobbiamo essere pronti ad affrontare nuove pandemie e non basta avere un piano pandemico aggiornato”.