Carro merci deragliato: Consumerismo chiede indennizzi e indagine Antitrust

- Advertisement -

AgenPress. Una giornata da incubo per gli utenti delle ferrovie italiane, con disagi pesantissimi e ritardi infiniti che stanno creando problemi a migliaia e migliaia di passeggeri in tutta Italia.

Lo afferma Consumerismo, intervenendo sul deragliamento del carro merci a Firenze.

“I viaggatori stanno vivendo in queste ore una vera e propria odissea e hanno diritto ad essere risarciti per i danni subiti – afferma il presidente Luigi Gabriele – Considerata l’emergenza in corso e la situazione eccezionale verificatasi, Trenitalia e Italo devono attivarsi per riconoscere, oltre al rimborso dei biglietti, indennizzi proporzionati ai ritardi e ai disagi subiti dai viaggiatori”.

Il deragliamento odierno deve essere inoltre l’occasione per fare chiarezza sul settore del trasporto merci in Italia, comparto dove opererebbero come leader di mercato solo 2 società. In tal caso appare necessario verificare se sussistano condotte anticoncorrenziali e/o possibili posizioni dominanti che renderebbero difficoltoso l’ingresso sul mercato di altri operatori del settore. Tali condizioni, se confermate, potrebbero avere ripercussioni sulla qualità del servizio, a discapito degli utenti e del sistema economico. Non entriamo nel merito della questione, ma nell’esclusivo interesse dei consumatori crediamo che l’incidente di Firenze possa essere l’input per verifiche da parte dell’Antitrust circa possibili anomalie nel settore del trasporto merci su rotaia – conclude l’associazione.