Caro-aerei, Urso: se i prezzi dei voli non scendono interverremo. Codacons: ormai è troppo tardi

ITALIANI HANNO GIA’ ACQUISTATO BIGLIETTI. UNICA STRADA E’ INTERVENTO ANTITRUST CON SANZIONI IN CASO DI SPECULAZIONI

AgenPress. Qualsiasi intervento del Governo in tema di caro-voli sarebbe tardivo e, allo stato dei fatti, inutile.

Lo afferma il Codacons, commentando le dichiarazioni odierne del Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

“Anche se il Governo adottasse oggi un provvedimento per calmierare le tariffe dei voli, sarebbe troppo tardi, perché gli italiani hanno già acquistato biglietti per raggiungere le destinazioni di vacanza spendendo mediamente il 50% in più rispetto allo scorso anno – spiega il presidente Carlo Rienzi – L’unica strada davvero utile sarebbe quella di un intervento dell’Antitrust teso a sanzionare eventuali speculazioni o cartelli finalizzati a mantenere ingiustificatamente elevati i prezzi dei voli, e in tale direzione di attende a breve la decisione dell’Autorità che, grazie ad un esposto del Codacons, ha aperto una apposita istruttoria sul caro-voli”.