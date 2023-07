Carceri: Mattia (Pd), da Garante detenuti spinta a fare di più

- Advertisement -

AgenPress. “Nelle carceri della nostra regione il sovraffollamento è pari al 114% con punte fino a oltre il 150%: l’analisi del Garante dei detenuti del Lazio presentata oggi in Consiglio regionale restituisce un quadro preoccupante e, allo stesso tempo, uno strumento prezioso per poter intervenire in maniera più puntuale.

Questi dati siano quindi una spinta a fare di più e meglio per garantire la dignità di detenuti e operatori, con particolare attenzione anche alla rete delle REMS e ai percorsi di cura, recupero e reinserimento nella società affinché non accadano più episodi come quello del carcere di Velletri dei giorni scorsi in cui un detenuto è stato ucciso dal compagno di cella con problemi psichiatrici”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali.