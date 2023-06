Carcere di Velletri. Detenuto tenta suicidio necessario ricovero con elicottero

- Advertisement -

AgenPress. “Ancora un caso di tentato suicidio tramite impiccagione di un detenuto italiano di circa 36 anni, presso il carcere di Velletri già teatro in questi giorni dell’avvenuto omicidio di un detenuto straniero per mano di altro, dove è stato necessario l’intervento dell’elicottero per l’invio ad un ospedale romano”.

La notizia viene data dal segretario regionale USPP Daniele Nicastrini.

Proprio oggi USPP ha chiesto al Provveditore di Roma competente per le regioni di Lazio Abruzzo e Molise un incontro urgente per rivedere la situazione nei reparti isolamenti strapieni di soggetti con gravi disturbi psichiatrici e chiesto unitariamente ad altre sigle un intervento della regione Lazio da parte del Presidente ROCCA nel merito.

“Oggi per lavorare in sezioni detentive – conclude Nicastrini – servono urgenti interventi a sostegno dei pochi agenti presenti, di un supporto costante e di direttive diverse da quelle attuali dove si chiede ad un solo agente di garantire l’incolumità fisica dei detenuti, che in molti casi diventano violenti con se stessi e nei confronti del personale stesso”.

USPP Lazio si sta adoperando affinché siano assunte tutte le iniziative a tutela del personale di Polizia Penitenziaria che sta affrontando sempre più da solo una lotta impari con un sistema alla deriva.