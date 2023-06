Carcere di Velletri. Detenuto con problemi psichiatrici uccide suo compagno di cella

- Advertisement -

USPP Lazio: “La responsabilità e della politica sorda ad un reale problema!

AgenPress. “Lo avevamo annunciato con le aggressioni agli agenti di queste settimane, che la situazione carceraria Laziale vive all’estremo della tollerabilità, oggi dobbiamo purtroppo denunciare il triste epilogo di una tragedia annunciata, un detenuto italiano con gravi problemi psichiatrici, già resosi in tutta la Regione attore di altrettante aggressioni, ha ucciso il suo compagno di cella.”

La notizia viene dal Segretario regionale USPP Lazio Daniele Nicastrini.

“Purtroppo, gestire soggetti con gravi disturbi psichiatrici, conclude il sindacalista all’indomani nel 2013 della chiusura degli OPG per il loro trattamento sostituiti dalle REMS sono stati un fallimento totale della politica di quell’epoca, che non sembra suscitare alcun ripensamento nemmeno dalla politica attuale.”

In attesa di ulteriori approfondimenti, in considerazione dell’indagine in corso, non siamo in grado di fornire ulteriori notizie.