Carcere di Belluno, Ostellari: promessa mantenuta, trasferiti i detenuti psichiatrici

AgenPress. “Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto. Il tre marzo scorso, al termine del sopralluogo presso il carcere di Belluno, avevamo garantito al personale e agli operatori che, entro giugno, l’Articolazione per la tutela della salute mentale dell’Istituto sarebbe stata chiusa.

Oggi è l’otto giugno e il trasferimento dei detenuti con problemi psichiatrici, ristretti in quella sezione, è stato ultimato. Ora potranno prendere il via i lavori di ammodernamento e adeguamento delle celle alle normative vigenti. Saranno inoltre potenziati gli spazi per lo svolgimento di attività formative e professionali, fondamentali per il recupero dei condannati e il mantenimento di una buona armonia nei reparti.

I detenuti trasferiti saranno assistiti da personale che assicurerà la necessaria continuità terapeutica. Ringrazio il provveditore Maria Milano, la Regione Veneto, i rappresentanti di tante istituzioni locali e quanti, a tutti i livelli, hanno collaborato per raggiungere questo risultato. Un plauso va anche agli agenti di Polizia Penitenziaria, agli educatori, agli psicologi e a quanti prestano servizio presso il Baldenich, che in questi anni hanno gestito una situazione complessa con grande professionalità”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, con delega al Trattamento dei detenuti, senatore Andrea Ostellari.