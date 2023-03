Cangiano (FDI): “Oggi il numero di dirigenti scolastici è inferiore rispetto a quello che prevede l’Europa”

- Advertisement -

AgenPress. Gerolamo Cangiano, deputato FDI, è intervenuto alla trasmissione “Nautilus” condotta da Vanessa Piccioni e Francesco Fratta in onda su Cusano News 7

Riguardo all’aumento di disparità scolastica nei territori italiani. “In questi mesi si è strumentalizzato molto, è l’Europa anche che ci ha imposto questa impostazione. Nessuna scuola verrà chiusa. Ma riscontriamo un’anomalia tutta italiana. Oggi il numero di dirigenti scolastici è inferiore rispetto a quello che prevede l’Europa. Valditara non ha detto di alzare gli stipendi al nord e abbassarli al sud, ha detto solo che in certe zone la vita è più cara”.

In merito all’abbandono scolastico. “Questo governo ha aumentato per la prima volta gli stipendi ai docenti, dobbiamo dirlo per dovere di cronaca. Oggi la scuola italiana non fa molto per provare a tenere le attività nelle scuole, come le attività extrascolastiche. In quest’ottica si sta ragionando per favorire un’offerta extrascolastica, allontanando i ragazzi dai falsi miti dei social, che spesso fanno perdere la credibilità del sistema scolastico”.

Riguardo all’aggressione a Firenze. “Tutte le manifestazioni violente vanno condannate. Non devo essere io a dover difendere Valditara. Dietro quella lettera c’è anche qualcos’altro, la politica nelle scuole non va fatta. Le manifestazioni violente vanno condannate a destra e sinistra”.

In Italia non esiste un pericolo fascismo. “I ragazzi di Azione – che non sono fascisti – anche loro hanno subito delle violenze, eppure nessuno ha parlato di pericolo comunismo”.