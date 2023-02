Cancro, la sopravvivenza dipende anche dalle aree geografiche e dalla istruzione

- Advertisement -

AgenPress. “Se sei un bambino e ti ammali di cancro in un Paese a basso o medio reddito le tue probabilità di sopravvivenza sono del 20%, mentre in Nord America e nella maggior parte dell’Europa sono superiori all’80%, semplicemente perché la medicina e la diagnostica sono disponibili”, afferma Cary Adams, amministratore delegato dell’Unione per il Controllo Internazionale del Cancro.

Solo quest’anno il cancro è stato responsabile di 10 milioni di morti nel mondo. Oltre il 70% di questi si è verificato in Paesi in cui gli individui non hanno accesso a cure e trattamenti adeguati.

Scienziato dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), Salvatore Vaccarella è coautore di un recente rapporto sulle “disuguaglianze socioeconomiche” in Europa. “Esiste un chiaro divario geografico“, afferma. “Nei Paesi dell’Est e del Baltico il 50% dei tumori maschili è associato a tali disuguaglianze e, nonostante un’incidenza più bassa, il tasso di mortalità è più alto che nel resto del continente”.

“La più grande differenza con l’Europa occidentale è l’accesso alla diagnosi e ai trattamenti, nel rispetto degli standard oncologici. “In Romania siamo ancora lontani anni luce dalle procedure e dalle politiche. Non ci sono linee guida per i pazienti e questo può tradursi in una mortale perdita di tempo”. Il rapporto della IARC rivela anche che se per le donne altamente istruite, indipendentemente dal luogo in cui vivono, il rischio di morire di cancro al collo dell’utero è, ad esempio, relativamente basso, per quelle meno abbienti e istruite c’è un enorme divario geografico.

“In Europa occidentale, il cancro al collo dell’utero è in linea di principio completamente prevenibile, mentre nei Paesi dell’Est e del Baltico il livello di rischio è quasi pari a quello dell’Africa subsahariana”, dice Vaccarella. Questo è uno degli effetti devastanti di quello che gli esperti chiamano “gradiente sociale”: “È un dato di fatto che il cancro non ha un impatto uguale su tutta la popolazione. Più bassa è la posizione socioeconomica, più alto è il rischio. “Se a Washington ci si allontana di 15 isolati dalla Casa Bianca, si finisce in una comunità prevalentemente nera, dove le donne hanno un tasso di sopravvivenza al cancro al seno inferiore a quello di molte zone dell’Africa.