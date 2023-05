Cancelli (Ad): “Lloyd Mutua abbiamo bisogno di un modello alla Francese”

- Advertisement -

AgenPress. L’amministratore delegato della Lloyd Mutua Antonello Cancelli intervenendo al tavolo delle mutue riunite ha sollevato il tema dell’innovazione del settore mutualistico Italiano.

Cancelli ha tenuto a sottolineare come l’Italia abbia bisogno di adottare il “modello alla Francese”, sottolineando come in Francia le società di mutuo soccorso possano offrire ai soci maggiori coperture e libertà di prodotti, oltre ad avere più facilità ad accedere al mercato riassicurativo per coprirsi dai rischi più difficili.

Nel Nostro Paese qualche passo avanti in tal senso si è fatto ha continuato Cancelli, grazie all’ingresso di Unipol nel ICMIF (Federazione Internazionale delle cooperative e delle mutue assicurazioni).

Un segnale importante, essendo Unipol l’unica società Italiana presente tramite la nomina di Carlo Cimbri nel board dell’associazione avvenuta nell’ottobre scorso. Tuttavia – ha ribadito – “In Europa le mutue non hanno ancora un livello unico di operatività ad eccezione di Francia e Germania dove il sistema mutualistico rappresenta una buona fetta del mercato assicurativo.

L’auspicio ha concluso è quello di assistere ad un’adesione delle altre società a regime mutualistico all’AIM (Associazione Internazionale delle Mutue) come ad esempio Reale Mutua in modo da garantire uno sviluppo organico in un contesto sociale che necessita di una operatività omogenea.