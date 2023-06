Canada. Scompare un sottomarino turistico che porta le persone a visitare il Titanic a 3800 mt di profondità

Un sommergibile utilizzato per portare le persone a vedere il relitto del Titanic è scomparso nell’Oceano Atlantico, dando il via a una missione di ricerca e soccorso.

OceanGate Expeditions, una società privata che distribuisce sommergibili per spedizioni in acque profonde, ha recentemente pubblicato sui social media che una delle sue spedizioni era “in corso”.

La compagnia addebita agli ospiti $ 250.000 (£ 195.270) per un posto nella sua spedizione di otto giorni per vedere il famoso relitto. Definisce il viaggio sul suo sommergibile in fibra di carbonio come “un’opportunità per uscire dalla vita di tutti i giorni e scoprire qualcosa di veramente straordinario”.

Il sommergibile può ospitare cinque persone, dice la compagnia, che di solito include un pilota, tre ospiti paganti e quello che chiama un “esperto di contenuti”.

Secondo quanto riferito, un’immersione completa al relitto, compresa la discesa e la risalita, richiede otto ore.