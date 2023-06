Canada. Recuperati i resti del Titan, il sommergibile “imploso” ad oltre 3mila metri di profondità

- Advertisement -

AgenPress – I detriti del sommergibile perduto Titan sono stati riportati a terra dopo un’implosione fatale durante un viaggio verso il relitto del Titanic all’inizio di questo mese, con la perdita di tutti e cinque a bordo , nelle profondità del nord Atlantico.

I pezzi dell’imbarcazione mutilata sono stati portati a terra a Terranova, in Canada , mercoledì mattina, nella speranza di assistere a un’indagine sulla tragedia e rispondere a domande sul progetto sperimentale dell’imbarcazione, sugli standard di sicurezza e sulla mancanza di certificazione.

Grandi pezzi di metallo che assomigliano a parti dello scafo bianco del Titan e pattini di atterraggio progettati per l’atterraggio sul fondo del mare sono stati issati su un molo utilizzato dalla Guardia Costiera canadese a St John’s, da una nave canadese chiamata Horizon Arctic.

È stato anche possibile vedere cavi attorcigliati e altri oggetti probabilmente coinvolti nella meccanica del sommergibile da 22 piedi (6,7 metri), che è stato varato con l’aiuto di una nave il 18 giugno per tentare la sua immersione sul relitto del Titanic, ma ha perso il contatto con la superficie un’ora e 45 minuti dopo.

Il recupero dei detriti è una parte fondamentale dell’indagine per stabilire cosa è andato storto nell’operazione da parte della società statunitense proprietaria del sommergibile, OceanGate , dopo diversi anni di domande che hanno sollevato seri dubbi sul design dell’imbarcazione.

Prima che il relitto venisse trovato sul fondo dell’oceano, non lontano dal relitto del Titanic stesso, il mondo aveva aspettato con il fiato sospeso per quattro giorni dopo che era diventato pubblico che il Titan era scomparso.

Horizon Arctic trasportava un veicolo telecomandato, o ROV, per cercare nel fondo dell’oceano vicino al relitto del Titanic pezzi del sommergibile. Pelagic Research Services, una società con uffici in Massachusetts e New York che possiede il ROV.

Pelagic Research Services ha affermato che il suo team è “ancora in missione” e non può commentare l’indagine su Titan, che coinvolge diverse agenzie governative negli Stati Uniti e in Canada.

“Hanno lavorato 24 ore su 24 per 10 giorni, attraverso le sfide fisiche e mentali di questa operazione, e sono ansiosi di finire la missione e tornare dai loro cari”, afferma la dichiarazione della compagnia.

I detriti del Titan si trovavano a circa 12.500 piedi (3.810 metri) sott’acqua e circa 1.600 piedi (488 metri) dal Titanic sul fondo dell’oceano, ha detto la Guardia Costiera la scorsa settimana.

Uno degli esperti consultati dalla Guardia Costiera durante la ricerca ha affermato che l’analisi del materiale fisico dei detriti recuperati potrebbe rivelare importanti indizi su ciò che è accaduto al Titano. E potrebbero esserci dati elettronici, ha affermato Carl Hartsfield della Woods Hole Oceanographic Institution.

“Certamente tutti gli strumenti su qualsiasi veicolo per acque profonde registrano dati. Passano i dati. Quindi la domanda è: ci sono dati disponibili? E davvero non conosco la risposta a questa domanda”, ha detto lunedì.

Il National Transportation Safety Board ha affermato che la Guardia Costiera ha dichiarato che la perdita del sommergibile Titan è una “grave vittima marittima” e la Guardia Costiera condurrà le indagini.

OceanGate Expeditions, la società che possedeva e gestiva il Titan, ha sede negli Stati Uniti ma il sommergibile era registrato alle Bahamas. OceanGate ha sede a Everett, Washington, ma è stato chiuso quando è stato trovato il Titano.

Nel frattempo, la nave madre del Titano, la Polar Prince, proveniva dal Canada e le persone uccise provenivano da Inghilterra, Pakistan, Francia e Stati Uniti. I cinque erano CEO e pilota di OceanGate Stockton Rush; due membri di un’importante famiglia pakistana, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman; l’avventuriero britannico Hamish Harding; e l’esperto francese del Titanic Paul-Henri Nargeolet.