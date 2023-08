Canada. La Columbia Britannica dichiara lo stato di emergenza. Premier, “è la peggiore stagione di incendi di sempre”

AgenPress – Il premier della provincia canadese della British Columbia ha dichiarato lo stato di emergenza, affermando che le autorità del posto stavano “affrontando la peggiore stagione di incendi di sempre”, poiché migliaia di persone sono state evacuate dalle città a est di Vancouver.

“Nelle ultime 24 ore, la situazione si è evoluta rapidamente e nei giorni a venire ci troveremo in una situazione estremamente difficile”, ha detto il premier David Eby.

I vigili del fuoco stanno combattendo l’incendio fuori controllo di McDougall Creek che ha infuriato su 10.500 ettari tra le raffiche di vento sulle colline e sulle montagne sopra la città di West Kelowna, costringendo migliaia di evacuazioni. West Kelowna, una città di 36.000 abitanti, si trova 300 km (180 miglia) a est di Vancouver.

Le evacuazioni sono state effettuate anche nella vicina Kelowna, una città con una popolazione di circa 150.000 abitanti che si trova dall’altra parte del lago Okanagan da West Kelowna.

È arrivato quando le autorità più a nord nella regione dei Territori del Nordovest hanno affermato che si ritiene che più di 19.000 persone siano state evacuate dagli incendi che minacciano la città di Yellowknife. I vigili del fuoco stanno lavorando 24 ore su 24 per scavare interruzioni di carburante, diffondere ritardanti di fiamma e far cadere acqua dall’aria negli sforzi di emergenza per proteggere la città di 20.000 abitanti. La copertura nuvolosa e le temperature più fresche hanno rallentato il fuoco a ovest di Yellowknife venerdì, hanno detto i vigili del fuoco.

Si stima che circa 4.000 persone siano state portate via per via aerea, con la possibilità di ulteriori voli sabato se il tempo, gli aerei e l’equipaggio resistono. Il ministro dell’ambiente della provincia, Shane Thompson, ha detto che circa 1.000 membri del personale essenziale erano rimasti, ma ha esortato chiunque altro ad andarsene.

Il Canada sta attraversando la sua peggiore stagione di incendi boschivi, con oltre 1.000 incendi attivi in ​​tutto il paese, di cui 236 nei Territori del Nordovest. Gli incendi nel territorio hanno bruciato più di 2 milioni di ettari di terra e più della metà della popolazione della regione è sotto ordine di evacuazione.

Il sindaco di Yellowknife, Rebecca Alty, ha dichiarato venerdì che non è chiaro quando i residenti potranno tornare. “Purtroppo il viaggio non è ancora finito. Il fuoco continua ad avvicinarsi e l’incertezza su quando potrai tornare sarà difficile”.

“Ci sono numerosi incendi in tutta la provincia che minacciano le comunità. Migliaia di persone sono sotto ordine di evacuazione e altre decine di migliaia sono in stato di allerta”, ha aggiunto Eby, in una dichiarazione congiunta con il ministro delle emergenze Bowinn Ma.

Hanno esortato le persone a stare lontano dalle aree ad alto rischio e a dare spazio alle squadre di emergenza per operare. “Chiediamo a tutti i colombiani britannici di stare all’erta, ascoltare i funzionari locali e seguire gli ordini di evacuazione. Insieme ce la faremo”.

I funzionari hanno affermato che le prossime 24-48 ore potrebbero essere le più difficili. In precedenza lo spazio aereo nell’area era stato chiuso per spianare la strada ai bombardieri ad acqua.

“Abbiamo combattuto duramente ieri sera per proteggere la nostra comunità”, ha detto ai giornalisti Jason Brolund, capo dei vigili del fuoco di West Kelowna. “La notte si è trasformata in giorno a causa del bagliore arancione delle nuvole e del fuoco.”

Più di 2.400 proprietà sono state evacuate, hanno detto i funzionari, e diverse strutture sono state distrutte a West Kelowna durante la notte, ha detto.

A circa 15.000 famiglie è stato ordinato di evacuare mentre i vigili del fuoco combattono violenti incendi che hanno incendiato le case.