Canada. Il fumo degli incendi ha coperto i cieli su Ottawa e Toronto. Foschia anche a New York

- Advertisement -

AgenPress – Il fumo degli incendi canadesi si è riversato nella costa orientale e nel Midwest degli Stati Uniti, coprendo le capitali di entrambe le nazioni in una foschia malsana, mandando le scuole al chiuso e spingendo le persone a ripescare le mascherine dell’era della pandemia.

Un esperto raccomanda alcuni passaggi per aiutare le persone a proteggersi.

“Se riesci a vedere o annusare il fumo, sappi che sei esposto”, ha detto William Barrett, direttore senior nazionale della difesa dell’aria pulita con l’American Lung Association.

“È importante che tu faccia tutto il possibile per rimanere in casa durante quegli episodi di inquinamento elevato, ed è davvero importante tenere d’occhio la tua salute o qualsiasi sviluppo di sintomi”.

Le persone particolarmente vulnerabili al fumo degli incendi includono “bambini, anziani, persone incinte o persone con malattie respiratorie o cardiovascolari” i cui sintomi possono peggiorare o svilupparsi di nuovo se esposti al fumo, ha osservato Barrett.

“Davvero, assicurati di prendere le misure appropriate per verificare con gli operatori sanitari eventuali sintomi preoccupanti che si presentano durante questi eventi”.

Joe Biden è stato informato e continua a ricevere aggiornamenti sul fumo che si sta diffondendo su parti degli Stati Uniti, tra cui Washington, DC, dagli incendi in Canada, ha detto alla CNN un funzionario della Casa Bianca. Ha ricevuto questi briefing per alcuni giorni.

La Casa Bianca è stata in contatto con i leader statali e locali, compresi quelli del Michigan, dell’Illinois e di New York, ha affermato il funzionario, mentre l’Environmental Protection Agency è stata in contatto con i leader statali e locali e i governi tribali in tutto il paese. L’amministrazione ha incoraggiato le comunità a tenere d’occhio le ultime novità sulla qualità dell’aria nella loro zona attraverso il sito web del governo AirNow.gov .

Gli Stati Uniti stanno anche aiutando il Canada a combattere gli incendi, con 600 vigili del fuoco e personale statunitensi a disposizione, ha affermato il funzionario, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno schierato bombardieri ad acqua per aiutare negli sforzi. Anche i membri del Consiglio di sicurezza nazionale sono stati in contatto con il governo canadese.

Diverse città e contee stanno emettendo raccomandazioni per i loro residenti poiché il fumo degli incendi del Canada colpisce le regioni degli Stati Uniti. Ecco cosa sappiamo:

Contea di Westchester, New York: la contea che si trova appena a nord di New York City ha consigliato a tutti i residenti di “limitare qualsiasi attività faticosa all’aperto” e ha incoraggiato le persone con problemi respiratori o cardiaci a rimanere in casa il più possibile.

Filadelfia, Pennsylvania: James Garrow, direttore delle comunicazioni del Dipartimento della sanità pubblica della città, ha avvertito i residenti di rimanere in casa ed evitare attività faticose all’aperto, aggiungendo che le persone sensibili alla qualità dell’aria, comprese quelle con problemi cardiaci e polmonari, le persone incinte e gli anziani e molto giovane — può manifestare effetti sulla salute più gravi. Ha anche incoraggiato le maschere per quando le persone hanno bisogno di stare all’aperto.

New York City: i residenti sono invitati a rimanere in casa poiché la qualità dell’aria continua a deteriorarsi, ha affermato martedì il sindaco.