Canada. A causa dei cambiamenti climatici continuano a morire gli orsi polari nella baia di Hudson

Ciò ha lasciato molti orsi polari che vivono nell’Artico con meno ghiaccio su cui vivere, cacciare e riprodursi.

Gli orsi polari non sono solo predatori critici nell’Artico. Per anni, prima che il cambiamento climatico iniziasse a colpire le persone in tutto il mondo, erano anche il volto più noto del cambiamento climatico.

I ricercatori hanno affermato che la concentrazione di decessi nei giovani orsi e nelle femmine nella baia di Hudson occidentale è allarmante.

“Questi sono i tipi di orsi che abbiamo sempre previsto sarebbero stati influenzati dai cambiamenti nell’ambiente”, ha affermato Stephen Atkinson, l’autore principale che ha studiato gli orsi polari per più di 30 anni.

I giovani orsi hanno bisogno di energia per crescere e non possono sopravvivere per lunghi periodi senza cibo a sufficienza e le femmine di orso lottano perché consumano così tanta energia per allattare e allevare la prole.

“Certamente solleva problemi sulla fattibilità in corso”, ha affermato Derocher. “Questo è il motore riproduttivo della popolazione”.

La capacità di riproduzione degli orsi polari nella Baia di Hudson occidentale diminuirà, ha affermato Atkinson, “perché semplicemente ci sono meno giovani orsi che sopravvivono e diventano adulti”.