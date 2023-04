Camorra: Nuova serie Web di Klaus davi ‘a caccia dei boss di Ponticelli’ (trailer) l’appuntamento con il ‘capo’

- Advertisement -

Agenpress. Al via una nuova serie web a puntate dedicata alla cruenta faida di Ponticelli (Napoli). Nella notte di sabato su indicazione di un esponente della famiglia De Micco Klaus Davi si è recato nel quartiere a Est di Napoli per realizzare una serie di interviste con i principali boss delle famiglie contrapposte nella faida tra i De Micco-De Martino e i De Luca Bossa-Casella-Minichini.

Il giornalista ha perlustrato il quartiere nell’attesa che il boss facesse arrivare un segnale per l’incontro previsto alle 2 di notte all’interno delle Palazzine di Via Scarpetta, in un luogo da concordare.

Nel frattempo il giornalista italo svizzero, che ci tiene a sottolineare che ha perlustrato Ponticelli solo senza scorta e senza neanche avvisare le forze dell’ordine, ha scandagliato la zona monitorato da vedette in auto e a piedi che studiavano i suoi movimenti.

Il trailer è visibile al link: https://youtu.be/1gv7IUKdbrE:

Il servizio completo sarà disponibile nei prossimi giorni. Klaus Davi (vincitore del Premio Borsellino 2019) ha realizzato interviste con i più importanti esponenti della criminalità organizzata calabrese come Nino Imerti detto “Nano Feroce”, Giuseppe Piromalli detto “Facciazza”, Vincenzo Pesce, Rocco Papalia, col boss di Cosa Nostra Francesco Inzerillo, col presunto boss della società foggiana Salvatore Manzella.