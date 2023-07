Cambiamenti climatici, Mercalli: “Confindustria più attenta della politica”

- Advertisement -

L’esperto: “Gli imprenditori pagano il caldo sulla loro pelle”

AgenPress. “Non mi sorprende l’appello lanciato da Confindustria. Gli imprenditori sono più attenti della politica. Stanno pagando il cambiamento climatico sulla loro pelle”.

A dirlo il climatologo Luca Mercalli in un’intervista al quotidiano L’Identità.

“I temi legati agli eventi estremi – spiega – creano problemi a chiunque nel mondo produttivo, sia per le attività all’aria aperta, come l’agricoltura, sia per quelle industriali. Le aziende devono fare i conti con difficoltà non ordinarie, a partire dal caldo negli stabilimenti. I costi di raffrescamento sono certamente un problema.

Aumenta la bolletta per gli impianti di condizionamento. La verità è che estremi climatici creano difficoltà in ogni settore. Con queste condizioni, poi, i rischi sul posto di lavoro crescono giorno dopo giorno”.