Caltanissetta. Arrestato professore di scuola media, molestava 11enne

AgenPress. Un professore di scuola è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Caltanissetta per violenza sessuale. L’uomo che insegna in una scuola statale, avrebbe molestato in più occasioni una ragazzina di 11 anni.

La bambina avrebbe raccontato tutto alla sua maestra, che a sua volta ha riferito tutto alla vice preside, ma le confidenze non hanno sortito alcun effetto.

La vittima si è quindi rivolta ai genitori, che hanno denunciato i fatti alla Squadra Mobile. Al docente sono stati concessi gli arresti domiciliari.