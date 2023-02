Calo demografico. La Cina offre cure gratuite per la fertilità

- Advertisement -

AgenPress. La Cina sta pianificando di offrire cure gratuite per la fertilità ai cittadini nel tentativo di invertire il crollo del tasso di natalità. La National Healthcare Security Administration ha dichiarato che estenderà la sua copertura per aiutare a sostenere i costi per le famiglie che cercano di concepire.

I servizi sanitari offerti includono tecniche di riproduzione assistita e particolari farmaci per alleviare il dolore durante il parto.

Le Istituzioni cinesi descrivono il calo della popolazione come uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo nazionale e sottolineano di aver già aggiunto farmaci che inducono l’ovulazione, per aiutare a “ridurre il peso dell’infertilità”.

Inoltre da parte delle autorità cinesi è in atto un piano per convincere le persone a sposarsi e ad avere più figli. Il tasso di natalità del paese è in calo da anni e l’anno scorso il paese ha registrato il suo primo calo demografico in oltre 60 anni .

La popolazione cinese ha avuto un calo nel 2022 di 850.000 persone rispetto all’anno precedente. Allo stesso tempo, il tasso di natalità è sceso al minimo storico di 6,77 nascite per 1.000 persone. Nel 2022 sono nati circa 9,56 milioni di bambini, rispetto ai 10,62 milioni del 2021.

Un numero crescente di donne in Cina sta ritardando i matrimoni e scegliendo di non avere figli, spesso motivate da problemi finanziari, ma anche scegliendo di dare priorità alle carriere lavorative.

La Cina ha introdotto una politica del “figlio unico” molto controversa decenni fa, nel tentativo di affrontare i timori di sovrappopolazione e alleviare la povertà, ma ha deciso di eliminarla nel 2015 tra le preoccupazioni che una popolazione in rapido invecchiamento e una forza lavoro in calo potrebbero minacciare la stabilità economica e sociale.

Inizialmente, consentiva alle coppie di avere fino a due figli , ma in seguito ha ulteriormente allentato la politica per consentirne fino a tre .