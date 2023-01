- Advertisement -

AgenPress. Un uomo armato ha ucciso almeno 10 persone e ne ha ferite altrettante aprendo il fuoco sabato sera in una discoteca di Monterey Park, nell’area di Los Angeles, in California, non lontano dal luogo in cui erano da poco terminate le celebrazioni per il Capodanno lunare cinese.

Attualmente nessuna informazione è emersa sul movente dello spietato atto di violenza armata.