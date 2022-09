California. Cesar, cane cieco caduto in un buco profondo 5mt, salvato dai vigili del fuoco. Sta bene

AgenPress – I vigili del fuoco hanno salvato un cane cieco di 13 anni caduto in una buca in un cantiere edile della California.

Secondo KABC-TV , il cane, di nome Cesar, vive vicino al sito a Pasadena con il suo proprietario. Apparentemente il cane ha vagato sul sito, ha detto la proprietaria di Cesar, Mary, che ha rifiutato di fornire il suo cognome.

Cesar è poi caduto nel buco, che era profondo circa 4,5 metri e largo 0,91 metri, intorno alle 19:00 di martedì.

Mary è stata allertata dall’abbaiare dell’altro suo cane. Cesar ha risposto e lei poteva sentire che non era più nel suo cortile. Una squadra di ricerca e soccorso di Pasadena ha subito risposto alla scena.

Il capo dei vigili del fuoco di Pasadena Chad Augustin ha affermato che i salvataggi in spazi confinati presentano sfide uniche per i vigili del fuoco.

“Ci sono molti passaggi che dobbiamo fare per renderlo il più sicuro possibile. Non solo per il cane, ma anche per i nostri soccorritori”, ha detto Augustin.

La squadra ha agganciato una serie di funi e pulegge per calare un membro della squadra nella buca. Il membro della squadra ha impiegato circa 12 minuti per raggiungere il cane, fissarlo in un’imbracatura e riportarlo in superficie.

Cesar sembrava essere sano e illeso dopo essere stato recuperato. Si è scrollato di dosso un pesante strato di sporco e polvere da costruzione e si è riunito con la sua proprietaria.