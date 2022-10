AgenPress. Il vero problema del Partito Democratico è che non decide mai se è riformista o populista, se guarda a noi liberal-democratici o se guarda ai qualunquisti, cioè i Cinquestelle.

Lo ribadiamo: per noi il campo largo non esiste. Non è mai esistito.

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader di Azione Carlo Calenda.