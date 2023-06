Calenda: “Non faremo al Governo Meloni quello che Meloni (e altri) hanno fatto ai nostri Governi e a quello di Draghi”

AgenPress. La questione del controllo concomitante della Corte dei Conti sul PNRR non è così banale come è rappresentata dai giornali. Di fatto il controllo sul raggiungimento degli obiettivi spetta da regolamento europeo alla Commissione. La duplicazione dei controlli (con procedure peraltro non allineate temporalmente) rischia di complicare ulteriormente i meccanismi di spesa.

Non penso che la scelta del Governo sia un atto di autoritarismo. Sono molto critico sulla gestione del PNRR da parte dell’Esecutivo Meloni. Non sappiamo ancora come vuole cambiarlo ed è in ritardo sulla spesa. Su questo va marcato stretto. La vicenda Corte dei Conti non mi sembra invece così rilevante.