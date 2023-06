Calenda: “Il Governo non sta facendo nulla per rispondere alle reali necessità del Paese”

- Advertisement -

AgenPress. Oggi gli italiani hanno bisogno di guadagnare di più e di poter godere di sanità e istruzione realmente funzionanti. Il Governo non sta facendo nulla per rispondere a queste necessità del Paese.

Dall’altro lato, però, parlare solo di cose astratte ed evocative non permette di creare una vera alternativa alla destra che, andando avanti così, governerà per 30 anni. Ci sono tante cose che la maggioranza non sta facendo, discutiamo di queste, ma entrando realmente nel merito dei provvedimenti.

Lo dichiara, in una nota, Carlo Calenda leader di Azione.