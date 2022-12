Calcio Napoli, Ten. Col. Gianfranco Paglia visita la sua squadra del cuore

- Advertisement -

AgenPress. Un giorno speciale, un modo diverso per festeggiare l’onomastico. È stato un regalo inaspettato. Ho avuto l’opportunità di incontrare, durante gli allenamenti, il Mister Spalletti, persona davvero speciale con uno spessore umano fuori dal comune e i giocatori.

Io non posso che ringraziare in primis la società per l’opportunità data e la squadra per come sta lavorando portando in alto il Napoli. Sono questi esempi di caparbietà e sacrificio a far comprendere ciò che conta e fa la differenza. La vita insegna a non mollare mai e questo la squadra l’ha ben compreso.

Lo ha dichiarato il Ten. Col. Gianfranco Paglia in visita a Castelvolturno.