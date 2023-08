Caivano. Giorgia Meloni: “Il Ministro Sangiuliano ha già messo a disposizione 12 milioni di euro in tre anni per avviare una biblioteca”

- Advertisement -

AgenPress. Il Ministro Sangiuliano ha già messo a disposizione 12 milioni di euro in tre anni per avviare una biblioteca, sala multimediale, sala lettura che può essere ubicato sempre all’interno del Centro Delphinia, quindi Centro polifunzionale.

E poi il lavoro, ovviamente. Intanto io penso che queste iniziative debbano rappresentare anche un’opportunità di lavoro per chi abita qui, per cui ho dato indicazioni che nel centro sportivo, centro culturale, in tutti gli spazi che si aprano debba essere data la priorità a chi vive in questi quartieri, vuole lavorare, vuole credere che possano esistere delle alternative, perché tanta gente anche in territori difficili fa tantissima gente, molta più di quanta se ne vede, perché l’albero che cade fa sempre più rumore della foresta che cresce, ma c’è una foresta che cresce anche in questi territori e bisogna riconoscere il valore di queste persone.

Voglio dire che ho molto apprezzato il fatto che in questi giorni, ovvero da quando io ho annunciato che avrei risposto all’invito di Padre Maurizio ad oggi, si sono fatte avanti tantissime realtà, tantissime realtà imprenditoriali, tantissime associazioni di categoria, per dire ‘vogliamo fare anche noi la nostra parte’. E noi le coinvolgeremo tutte.