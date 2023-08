Caivano. Giorgia Meloni: “Gli ex percettori di reddito di cittadinanza possono intraprendere corsi di formazione retribuiti”

- Advertisement -

AgenPress. In tema di lavoro parte proprio domani la piattaforma del Ministero del Lavoro alla quale, per esempio, gli ex percettori di reddito di cittadinanza, ma non solo, possono rivolgersi per avere la possibilità di avviare corsi di formazione retribuiti, il servizio civile, abbiamo messo in rete tutto il tema dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. È un altro pezzo molto molto importante del lavoro che va fatto su questi territori.

Però voglio dirvi che questi sono solamente i primi interventi che noi porteremo qui cioè il tema delle cosiddette zone Franche o dei territori abbandonati, delle periferie disagiate, un tema del quale si discute da anni.

Tante cose sono state fatte anche qui – noi ci siamo resi conto che erano molti gli interventi che erano stati portati avanti -, il problema è che molto spesso quegli interventi non arrivano a compimento, per cui c’è un tema di concentrazione, di continuità che secondo me può fare la differenza.