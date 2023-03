Cadavere mummificato della madre di 90 anni per continuare a riscuotere la sua pensione

- Advertisement -

AgenPress. In un appartamento di Paderno Dugnano in provincia di Milano è stato trovato il corpo di una donna di 64 anni, morta per cause naturali, i carabinieri hanno rinvenuto un altro cadavere mummificato e sigillato con lo shock dentro una cassapanca.

I vicini di casa, che avevo dato l’allarme perché da giorni non vedevano la donna, hanno detto ai carabinieri che l’anziana madre era ricoverata in una Rsa in provincia di Verona. Le Forze dell’Ordine non trovandola in nessuna struttura sanitaria, sono tornati nell’appartamento e questa volta hanno trovato il corpo della madre.

Da quanto emerso la figlia avrebbe conservato il cadavere della madre per continuare a riscuotere la sua pensione.