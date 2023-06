Brienza: “Ho finanziato il Pd, oggi non lo farei più. Questo partito non tutela le imprese”

- Advertisement -

AgenPress. “Ho creduto e finanziato il primo Pd. Quello odierno non ha un progetto, un’idea. Letta non è riuscito a creare unione perché ha badato solo ai numeri. Bisognava stare insieme solo per battere la destra. La verità, poi, è che il partito di Schlein non tutela le imprese, anzi il contrario. È comunista, statalista. Come può aiutarle?”.

A dirlo Nicola Brienza, imprenditore di successo e docente universitario, tra i primi sostenitori della macchina veltroniana nel Mezzogiorno, in un’intervista al quotidiano L’Identità.

“Mi è stato chiesto di fare la mia parte – spiega – e l’ho fatta. Oggi non finanzierei più i dem. Il primo Pd mi ha affascinato perché nato con un’ideologia di centrosinistra, perché in grado di far ritrovare chi predicava la dottrina di Moro con chi sposava la causa di Berlinguer. Questa era la sua forza. Quando questa capacità è venuta meno, è saltato tutto”.