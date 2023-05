Brasile. Lula rifiuta l’invito di Putin di visitare la Russia, ma sostiene i colloqui di pace in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha respinto l’invito del suo omologo Vladimir Putin a visitare la Russia, ha detto venerdì. Lula ha detto che Putin lo ha invitato al telefono a visitare il Forum economico internazionale a San Pietroburgo.

“Ho risposto che non posso andare in Russia in questo momento, ma ho ribadito la disponibilità del Brasile, insieme a India, Indonesia e Cina, a parlare con entrambe le parti in conflitto in cerca di pace”.

La proposta è stata fatta dopo un incontro bilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz al palazzo presidenziale Planalto, a Brasilia, lunedì (30 gennaio). “Quello che dobbiamo fare è formare un gruppo abbastanza forte da essere rispettato a un tavolo dei negoziati e sederci con entrambe le parti”, ha detto il presidente. Lula ha discusso della partecipazione di paesi come India, Indonesia e Cina a questo processo. “I nostri amici cinesi giocano un ruolo cruciale. È ora che la Cina si rimbocchi le maniche”, ha aggiunto. Il presidente ha anche ricordato gli sforzi compiuti per superare la crisi economica nel 2008, quando è stato creato il G20. “Dobbiamo creare un altro organismo, nello stesso modo in cui abbiamo creato il G20, quando è scoppiata la crisi economica nel 2008. Vogliamo proporre un G20 per porre fine al conflitto Russia-Ucraina”. Lula si è impegnata a portare l’idea al presidente degli Stati Uniti Joe Biden quando visiterà gli Stati Uniti a febbraio, così come al presidente cinese Xi Jinping a marzo, quando visiterà la Cina.

A sua volta, Putin ha affermato che la Russia è aperta “al dialogo sulla pista politica e diplomatica, che è ancora bloccata da Kiev e dai suoi sponsor occidentali”, ha affermato venerdì il Cremlino in un comunicato, aggiungendo che la telefonata è stata avviata dalla parte brasiliana.

I due capi di Stato hanno anche parlato del recente incontro del G7 e della cooperazione russo-brasiliana.

Lula ha anche twittato di aver parlato al telefono con il presidente cinese Xi Jinping del “bisogno di pace in Ucraina”.

Il presidente brasiliano ha proposto di creare “ un G20 per la pace ”, un gruppo di paesi abbastanza forte da essere rispettato al tavolo dei negoziati, ma che è ancora considerato da alcuni neutrale nel conflitto tra Russia e Ucraina. Indonesia, India e Cina giocherebbero un ruolo cruciale nella sua visione, ma anche i paesi latinoamericani sono invitati ad aderire all’apparente iniziativa. Ha anche rivelato che durante i suoi colloqui con Xi ad aprile, hanno discusso della formazione di un gruppo di leader che la pensano allo stesso modo sull’Ucraina.

Lula ha faticato a rendere le sue proposte ampiamente persuasive. Un’idea controversa che ha lanciato vedrebbe l’Ucraina cedere la Crimea, che la Russia ha annesso nel 2014, in cambio della pace – una concessione che Kiev ha escluso e che la Casa Bianca ha descritto come “semplicemente fuorviante”.