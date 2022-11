Brasile. Lula in lacrime: la mia missione è garantire ad ogni brasiliano tre pasti al giorno

AgenPress – “Avrò compiuto la missione della mia vita se alla fine del mio mandato ogni brasiliano avrà assicurati tre pasti al giorno”.

Lo ha detto, tra le lacrime, il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva parlando per la prima volta in pubblico del suo futuro governo dopo la vittoria su Jair Bolsonaro al ballottaggio del 30 ottobre.

“Il voto che abbiamo ricevuto alle elezioni è quello dei più bisognosi, non dobbiamo avere vergogna di dirlo”, ha affermato l’ex sindacalista a Brasilia. “Chi ci ha votato lo ha fatto perché sa che noi ci occuperemo prioritariamente delle persone più bisognose”.

Luiz ha proposto la creazione di una Authority nazionale sul clima, che si ispirerebbe all’analogo organismo americano guidato dall’ex segretario di Stato John Kerry. L’annuncio dovrebbe essere fatto alla Cop27, dove la prossima settimana è attesa la partecipazione del leader del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra). Nell’occasione Lula dovrebbe proporre anche che il vertice ambientale attualmente in corso in Egitto, nel 2025 si svolga in Brasile.