Brasile. Lavrov: la Russia è interessata a porre fine al conflitto ucraino “il prima possibile”

- Advertisement -

AgenPress – La Russia è “interessata” a porre fine al conflitto in Ucraina “il prima possibile”, ha dettoil ministro degli Esteri Sergey Lavrov durante una conferenza stampa con il ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira a Brasilia .

Lavrov ha anche ringraziato i suoi colleghi brasiliani per “l’ottima comprensione” della situazione in Ucraina, e ha detto che la Russia è grata per il “desiderio di contribuire” del Brasile alla ricerca di possibili soluzioni.

Lavrov, ha ringraziato il Brasile per il suo “contributo alla soluzione del conflitto” in Ucraina. “Le visioni di Brasile e Russia sono uniche per quanto riguarda gli eventi in Russia. Stiamo anche realizzando un ordine mondiale più equo, più giusto e basato sul diritto. In questo, abbiamo una visione del mondo multipolare, in cui prendiamo in considerazione diversi Paesi, non solo alcuni”, ha detto Lavrov alla stampa, dopo un incontro con il suo omologo Mauro Vieira, oggi a Brasilia. Lavrov ha poi affermato che la Russia si dichiarerà a favore della partecipazione del Brasile come membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Da parte sua, Vieira ha detto di aver ribadito la posizione brasiliana a favore di un cessate il fuoco e contro le sanzioni unilaterali. Vieira ha anche affermato che Lavrov ha riconfermato l’invito a Lula a fare una visita ufficiale in Russia.

L’Ucraina ha ripetutamente affermato che la pace nel conflitto sarà raggiunta solo se la Russia ripristinerà i confini del paese e Kiev riprenderà la Crimea.

“La vera pace significa ripristinare i confini dell’Ucraina riconosciuti a livello internazionale. La vera pace significa una patria sicura per le persone prese di mira nella Crimea ucraina”, ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un discorso la scorsa settimana alla Conferenza sulla sicurezza del Mar Nero a Bucarest.