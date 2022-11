AgenPress – Quella del bonus per i matrimoni in chiesa è una proposta di iniziativa parlamentare e non è allo studio del governo . Lo precisano fonti di palazzo Chigi che così proseguono, nell’ambito di un quadro finanziario complesso l’Esecutivo è al lavoro per sostenere la famiglia con misure concrete e realizzabili, che saranno contenute nella legge di bilancio.