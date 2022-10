Bonomi. Priorità per il governo è energia e lavoro, non scassare conti. Non è il momento delle promesse

AgenPress – “Le priorità per il Governo sono l’energia, che è un’emergenza che dobbiamo affrontare subito, e il lavoro”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, margine dell’assemblea di Federchimica. “Nell’affrontare l’energia – ha aggiunto – va fatto all’interno di un quadro di finanza pubblica perché non possiamo scassare i conti dello stato. E poi c’è l’emergenza lavoro perché il rallentamento dell’economia che tutti danno ormai per scontato ci pone un’urgenza su questo tema”.

“Io capisco la legittima aspirazione dei partiti di rispondere alle promesse elettorali che hanno fatto, ma questo non è il momento”, ha aggiunto.

“Ci sarà tempo – ha aggiunto – e modo, daremo anche tutto il mostro contributo, però oggi dobbiamo mettere in sicurezza l’asset più importante del paese, che e l’industria italiana”.

“Auspico che nella legge di bilancio si inizi a riconfigurare la spesa pubblica. Spendiamo – ha aggiunto – più di 1.000 miliardi all’anno. Riconfigurare il 4-5% ci metterebbe a disposizione quelle risorse per poter tamponare e non agire sul debito pubblico”.

“Il nuovo Governo non può permettersi di ignorare quanto sia strategica la manifattura italiana. E’ una questione di sicurezza nazionale. Questo – ha aggiunto – è un Governo storico, con la prima premier donna, ma è un esecutivo che dovrà effettuare scelte immediate ed efficaci. Voglio ribadire ancora una volta che senza industria non c’è Italia”.

“Siamo disponibili a parlare di prepensionamenti e daremo il nostro contributo ma non nelle configurazioni che ci sono oggi perché hanno già dimostrato che non funzionano”.

“Perché – ha aggiunto – se ci viene detto che servono per l’occupazione giovanile è stato già dimostrato che non è così. Per non scassare i conti dell’Inps si parla di provvedimenti con una riduzione della soglia delle pensioni, questo crea i prodromi dei futuri poveri”.