Bonfrisco:”Attacchi hacker dimostrano che cybersicurezza è problema ineludibile”

- Advertisement -

AgenPress. Gli attacchi di hacker filo-russi ai ministeri dei Trasporti e dell’Economia, ed anche ai sistemi della Polizia postale e il portale dell’azienda dei trasporti romana Atac pongono l’urgenza, oramai quotidiana, di rafforzare la cybersicurezza in Italia e in Europa.

L’Agenzia Italiana per la cybersicurezza riveste un ruolo importantissimo nella tutela delle nostre reti e la recente nomina del Prefetto Frattasi va nella giusta direzione. La Polizia postale italiana svolge un ruolo essenziale nel monitoraggio, prevenzione e persecuzione di questo genere di crimini. E’ fondamentale per la protezione dei cittadini, delle Istituzioni e dei settori critici dello Stato. L’Unione europea è sempre più interconnessa e le minacce sono in aumento.

Gli obbiettivi e le motivazioni degli attacchi possono variare ma le tecniche di penetrazione sono spesso le stesse. Per questo motivo, dobbiamo farci trovare pronti di fronte a questi nuovi tipi di minacce e sviluppare un approccio europeo comune che integri tutte le dimensioni del cyber, sia civile che militare”.

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della Commissione speciale sulle ingerenze straniere e Sottocommissione per la sicurezza e difesa.