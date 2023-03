Bonfrisco: migliaia di bambini rapiti in Ucraina, tragedia umana

- Advertisement -

AgenPress. “Migliaia di bambini rapiti in Ucraina, una tragedia umana che lo stesso Putin ha ammesso”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare della Lega, Anna Bonfrisco, a seguito dell’intervento di Dmitrij Muratov, giornalista e Premio Nobel per la pace 2021, collegato da Mosca con la commissione speciale del Parlamento europeo sulle Ingerenze straniere.

“Quanto si apprende dalle parole del direttore di Novaja Gazeta sulle miglia di bambini rapiti in Ucraina è sconcertante e rafforza le tesi dell’Onu e della Corte Penale Internazionale. Un’azione criminale anche per come la propaganda di Putin cerca di giustificarla.

In Russia i media che raccontavano la verità sono stati chiusi e sono state incriminate 21 mila persone scese in piazza a protestare”. E continua: “Il Parlamento europeo ha il dovere di cogliere le parole di Dmitrij Muratov e perseguire politiche che informino i cittadini europei di quanto sta accadendo.

La guerra non può essere un qualcosa a cui possiamo abituarci. Sulle indagini relative al rapimento dei bambini in Ucraina è inoltre necessario rafforzare il ruolo dell’Unione europea nel quadro di collaborazione con la Corte Penale Internazionale, per restituire giustizia e verità alle vittime, e assicurare che i criminali non restino impuniti”.

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della commissione speciale del Parlamento europeo sulle Ingerenze straniere.