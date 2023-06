Bonfrisco (Lega): sistema bancario iraniano e sostegno a terrorismo riguardano anche l’Italia

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi insieme al Presidente del Gruppo Id Marco Zanni, abbiamo presentato al Parlamento europeo di Strasburgo una importante analisi sulle relazioni tra le banche iraniane e il terrorismo. È un argomento poco dibattuto ma, nella realtà dei fatti, riguarda da vicino l’Unione europea e anche l’Italia.

Com’è possibile che banche iraniane a partire dalla banca centrale, il cui sostegno al terrorismo è comprovato, sono sanzionate negli Stati Uniti e non in Europa?

L’Ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, senatore, presidente della commissione Politiche dell’Unione europea, già ministro degli Affari Esteri, ha sottolineato le relazioni tra il regime iraniano e la costruzione di droni utilizzati dalla Russia nella brutale e illecita invasione dell’Ucraina.

Marco Zanni ha denunciato le troppe attività finanziarie che il sistema bancario iraniano svolge ancora in Italia. Il regime di Teheran rappresenta una minaccia sulla quale l’Europa non può e non deve mai abbassare la guardia”.

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, a margine del dibattito sul sistema bancario iraniano e il suo sostegno al terrorismo.