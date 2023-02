Bonfrisco/Ceccardi (Lega), M5S porta Hamas nelle istituzioni italiane, assurdo

- Advertisement -

AgenPress. “Sconcertante la notizia della presenza di un esponente di Hamas in una conferenza stampa alla Camera dei deputati, su invito da parte della deputata M5S Stefania Ascari.

Hamas è un’organizzazione paramilitare nella lista del terrorismo dalla Corte di Giustizia europea e dagli Stati Uniti.

A quale titolo Mohammad Hannoun è intervenuto per parlare di diritti umani in un’istituzione italiana? Forse il M5s è contrario ai sentimenti di profonda amicizia che l’Italia intera nutre verso il popolo di Israele. Noi continueremo a difendere il diritto dello Stato di Israele a non essere attaccato da nessuno, non solo nel Giorno della Memoria e nelle circostanze ufficiali, ma tutti i giorni”.

Così in una nota le europarlamentari della Lega Anna Cinzia Bonfrisco e Susanna Ceccardi, componenti della commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo.