Bond (FI): Agroalimentare stremato

AgenPress. “Bologna, Firenze, Bari e ovunque in Italia stanno crescendo le proteste dei ristoratori.

Sono stremati, sentono di non avere più nulla da perdere. Dopo l’ennesima catastrofe delle chiusure di Pasqua che ha fatto andare in fumo quasi 2 miliardi di euro, oltre ai danni registrati da Coldiretti di oltre un milione di tonnellate di cibo buttato via, il Governo non può ancora continuare a fingere che non esistano. Se i contagi stanno gradualmente scendendo, a tal punto da ridefinire i colori delle regioni, perché sul lato ristorazione resta tutto fermo?

Questo è stato un anno nero per i commercianti, eppure le tasse continuano ad esserci. Martedì a Roma ci sarà una nuova protesta. Io sono dalla parte dei ristoratori, il Governo deve dare risposte più adeguate”.

Così in una nota il deputato di Forza Italia, Dario Bond.