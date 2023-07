Bolsonaro escluso dalle cariche pubbliche fino al 2030

- Advertisement -

AgenPress. Le ambizioni politiche dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro sono finite. La Corte elettorale federale brasiliana (TSE) ha escluso il nazionalista di estrema destra dalle cariche pubbliche fino al 2030 per la sua condotta durante le difficili elezioni dello scorso anno.

Cinque giudici su sette hanno votato per condannare il 68enne Bolsonaro per abuso di potere e uso improprio dei media.

Bolsonaro perse per poco le elezioni di ottobre contro l’avversario Lula. Molti in Brasile lo accusano di aver creato un movimento nazionale per ribaltare il risultato, che è culminato nell’invasione dell’8 gennaio degli edifici governativi a Brasilia da parte di migliaia di suoi sostenitori.

È probabile che l’impatto della sentenza della corte elettorale si ripercuoti nella politica brasiliana, eliminando il principale avversario di Lula dalle prossime elezioni nel 2026.

Bolsonaro ha negato ogni illecito e i suoi avvocati si sono impegnati a presentare ricorso alla Corte Suprema. L’ex presidente ha descritto la decisione come una “pugnalata alle spalle” e si è impegnato a continuare a lavorare per far avanzare la politica di destra in Brasile.