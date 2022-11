Bolognese. Bimba di 4 anni muore dopo essere caduta dal balcone. Ipotesi incidente domestico

AgenPress – Intorno alle 19 di oggi un’altra bambina di quattro anni è caduta dal secondo piano di una casa in zona Porta Garibaldi. Sarebbe uscita da una portafinestra, ed è morta dopo essere caduta da un terrazzino dell’abitazione in cui viveva con la famiglia a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese.

In casa con lei ci sarebbe stata solo la madre. Soccorsa dal 118, per la bambina non c’è stato nulla da fare. Sull’incidente hanno condotto accertamenti i carabinieri che, al momento, propendono per un tragico incidente domestico.

Da una prima ricostruzione, la bambina sarebbe uscita dalla portafinestra mentre era in casa con la mamma e una nonna. Avrebbe scavalcato una piccola ringhiera e raggiunto l’unità esterna del condizionatore, dalla quale è poi scivolata precipitando dal secondo piano. Appresa la tragedia, parenti e conoscenti della famiglia, di origine magrebina, hanno raggiungo la palazzina dove è successo l’incidente.