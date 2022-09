Bollette, luce +59%. Assoutenti: nuovi rincari “mostruosi”

Spesa per energia elettrica sale a quota 1.315 euro a famiglia nel 2022. 445 euro solo nell’ultimo trimestre

Con i nuovi aggiornamenti delle tariffe elettriche decisi oggi da Arera, la spesa per la luce sarà pari a 445 euro a nucleo familiare solo nell’ultimo trimestre dell’anno, portando così la bolletta media dell’elettricità a raggiungere il record di 1.315 euro a famiglia nel 2022. Lo afferma Assoutenti, che fornisce i dati sull’impatto delle nuove tariffe energetiche sui consumatori italiani.

“I rincari decisi da Arera sono “mostruosi” e portano la bolletta media della luce a quota 1.315 euro a famiglia nel 2022, una cifra mai raggiunta prima – spiega il presidente Furio Truzzi – A tali aumenti si aggiungeranno quelli per il gas, che saranno resi noti solo a novembre ma che si preannunciano già pesantissimi”.

“Una situazione estremamente grave che rischia di portare nei prossimi mesi ad un vero e proprio dramma economico, con migliaia di famiglie e imprese che non riusciranno a pagare le bollette e dovranno dichiarare il default, e conseguenze pesanti su occupazioni, consumi e Pil – prosegue Truzzi – Il nuovo Governo nei suoi primi mesi di attività dovrà dedicarsi in via prioritaria all’emergenza energia, trovando risorse e strumenti per bloccare i prezzi di luce e gas e sostenere famiglie e attività in crisi”.

“Proprio per questo Assoutenti assieme ad altre 15 associazioni di consumatori ha convocato per il 18 ottobre una assemblea nazionale degli attivisti e volontari aperta ai sindacati e alle associazioni delle imprese, al volontariato e all’associazionismo ambientalista, per dar vita