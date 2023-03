Bollette, Codacons: da decreto luci e ombre

- Advertisement -

AgenPress. Luci e ombre per il Codacons il nuovo decreto sulle bollette varato oggi dal Governo. Se da un lato apprezziamo la proroga degli sconti sul gas, la cui minore entità sarà compensata dal taglio delle tariffe in arrivo nelle prossime settimane, e quindi eviterà una nuova stangata a danno degli utenti, il ritorno degli oneri di sistema sull’elettricità rappresenta decisamente una cattiva notizia per le tasche delle famiglie.

L’associazione ricorda infatti che a pieno regime gli oneri di sistema pesano per circa il 22% su ogni bolletta elettrica e, prima dell’adozione delle misure contro il caro-energia, sono costati 12,4 miliardi di euro all’anno agli italiani.

“Apprezziamo il rinnovo del bonus per i redditi bassi e soprattutto il contributo in favore del risparmio energetico per tutti i cittadini e senza limiti di reddito, ma sul fronte dell’elettricità si poteva fare di più, considerato il peso degli oneri di sistema in bolletta e le maggiori spese energetiche sostenute negli ultimi due anni dalle famiglie, che potevano essere ammortizzate proseguendo la strada degli sconti sulla tassazione” – conclude il presidente Carlo Rienzi.