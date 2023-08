Boldi lancia “Scuola della comicità” insieme a De Sica: Sarebbe un progetto interessante”

- Advertisement -

AgenPress. “C’è qualche ragazzo milanese che trovo carino e simpatico, ma non abusiamo della parola talento”.

A dirlo Massimo Boldi in un’intervista al quotidiano L’Identità.

“Se non ci sono nuove promesse – spiega – il nostro lavoro rischia di essere gettato al vento. È come vedere Sanremo senza nuove proposte”. Ecco perché Cipollino lancia la scuola della comicità insieme a De Sica: “Sarebbe un progetto molto interessante. In tv, purtroppo, vengono proiettate solo alcune tipologie di cinema. Ho fatto tanti film, ma sul piccolo schermo ne vedo solo alcuni. Gli altri non so dove siano andati a finire. Forse un giorno lo scoprirò”.

“L’Italia deve tornare a ridere. Basta tragedie”

“Basta tragedie! L’Italia deve tornare a ridere”. “Il nostro Paese – sostiene – è diventato troppo caro. Detto ciò, ci si diverte lo stesso. Al posto di fare un lungo periodo si opta per uno più corto. Siamo un popolo che siamo sempre stati bravi ad arrangiarci. Sappiamo rimboccarci le maniche. Siamo ottimisti per natura. Le nuove generazioni sentono il bisogno di quella spensieratezza, che siamo riusciti a trasmettere ai loro familiari più grandi. Siamo un popolo, dobbiamo ricordarci, che sa divertirsi con poco”.

Meloni, Massimo Boldi: “Ha le capacità per portare avanti un progetto, ma Silvio non ha eredi”

“Non sono un esperto di politica. Meloni, però, ha le capacità per portare avanti un progetto. Il ricambio generazionale è sempre una cosa buona”. “Nessuno si aspettava la scomparsa del presidente – dichiara. Quando cammino per strada tante persone mi fermano e mi sussurrano: Mamma mia come si stava bene negli anni di Silvio”. Non dicono una bugia. Berlusconi non è solo un politico, un imprenditore, un personaggio fuori dal coro, ma uno spaccato del Paese. Rappresenta, per molti, l’Italia che grazie ai sacrifici riusciva a realizzare un sogno. Ci sarebbe bisogno di profili come il Cav. A mio parere, non può essere paragonato a nessuno”.