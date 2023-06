Blinken: “Il caos in Russia mostra crepe nel potere di Putin”

- Advertisement -

AgenPress. La sfida senza precedenti al presidente russo Vladimir Putin da parte dei combattenti della brigata Wagner ha messo in luce nuove “crepe” nella sua leadership. – ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Blinken e membri del Congresso degli Stati Uniti hanno dichiarato in una serie di interviste televisive che le turbolenze in Russia hanno indebolito Putin in modo che potrebbero aiutare la controffensiva dell’Ucraina contro le forze russe all’interno del suo territorio, avvantaggiando al tempo stesso i vicini della Russia, tra cui la Polonia e gli Stati baltici.

Non credo che abbiamo visto l’atto finale, ha aggiunto Blinken dopo l’ammutinamento di Yevgeny Prigozhin. Le tensioni che hanno scatenato l’azione di ribellione erano in crescita da mesi. È troppo presto per dire esattamente quali conseguenze avranno e quando arriveranno. Ma certamente ci saranno nuove domande che Putin dovrà affrontare nel settimane e mesi a venire.

Il nostro obiettivo è assicurarci che l’Ucraina abbia tutti i mezzi di cui ha bisogno per difendersi e per riprendersi i territori che la Russia ha annesso – conclude Blinken -.