Binetti (Udc): Subito interventi per malati oncologici, attuazione legge Malattie Rare, Piano non autosufficienza

AgenPress. “La nostra sanità deve darsi degli obiettivi immediati. I malati oncologici devono riacquistare i loro diritti, sacrificati in pandemia; il Testo Unico Malattie Rare necessita dei decreti attuativi per essere operativo; serve poi un Piano che si occupi della non-autosufficienza.

Il Pnrr, inoltre, segnala almeno altre tre emergenze-urgenze: la piena valorizzazione dell’assistenza domiciliare attraverso modelli innovativi di medicina territoriale, l’indispensabile transizione tecnologica per dare uno slancio adeguato alla telemedicina e infine la revisione sostanziale dei modelli formativi di molte figure professionali in ambito sanitario per rispondere più e meglio alle esigenze dei pazienti e garantire contestualmente una prevenzione efficace e una riabilitazione in linea con i moderni sviluppi della tecnologia riabilitativa”.

Lo afferma in una nota Paola Binetti, senatrice uscente dell’Udc e responsabile del Dipartimento Pari Opportunità del partito.