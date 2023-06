Bimba scomparsa, Ceccardi (eurodeputata), bene sgombero Hotel Astor, priorità ritrovare Kata

- Advertisement -

AgenPress. – “Apprendo con soddisfazione la notizia dello sgombero in corso del famigerato hotel Astor di Firenze dove pochi giorni fa è scomparsa la piccola Kata di 5 anni. Lo sgombero odierno è importante anche per gli altri 19 minori che vivono nel degrado di quella struttura occupata abusivamente. Per loro si devono ripristinare le condizioni minime di sicurezza.

Da tempo la Lega chiedeva questo intervento, oggi voglio ringraziare tutte le istituzioni coinvolte, in primo luogo le Forze dell’Ordine e il Ministro Piantedosi personalmente impegnato anche in questa attività. Adesso la priorità è ritrovare al più presto la bambina e metterla al sicuro”.

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare toscana della Lega.