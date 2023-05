Bielorussia. Lukashenko offre armi nucleari alle nazioni disposte ad unirsi all’alleanza di Minsk con Mosca

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha affermato che le nazioni che sono disposte a “unirsi allo Stato dell’Unione di Russia e Bielorussia” riceveranno armi nucleari, giorni dopo aver confermato l’inizio del trasferimento di alcune armi nucleari tattiche da Mosca a Minsk.

Lukashenko, stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin, ha aggiunto che “a nessuno importa che il Kazakistan e altri paesi abbiano le stesse strette relazioni che abbiamo con la Federazione Russa”.

“Era necessario preparare siti di stoccaggio e così via. Abbiamo fatto tutto questo. Pertanto, è iniziato il movimento delle armi nucleari”, ha detto Lukashenko.

Firmato nel 1999, l’Accordo sull’Istituzione del Trattato sullo Stato dell’Unione della Bielorussia e della Russia ha istituito una base giuridica per un’alleanza ad ampio raggio che comprendeva l’economia, l’informazione, la tecnologia, l’agricoltura e la sicurezza delle frontiere tra le altre cose tra i due paesi, secondo al sito web del governo bielorusso.

Non era chiaro quanto fosse esteso l’invito di Lukashenko ad aderire allo Stato dell’Unione, e non ha offerto altri dettagli.

Ma è probabile che i suoi commenti sulla distribuzione di armi nucleari ad alleati che la pensano allo stesso modo aumenteranno le preoccupazioni in un momento di crescente proliferazione globale e mentre Mosca minaccia il mondo con il proprio arsenale atomico mentre la sua guerra contro l’Ucraina vacilla.

Giovedì l’autocrate bielorusso ha affermato che è iniziato il trasferimento di alcune armi nucleari tattiche dalla Russia alla Bielorussia, a seguito di un accordo firmato da Mosca e Minsk.

Ha anche promesso la sicurezza di quelle armi, dicendo: “Questo non è nemmeno in discussione. Non preoccuparti delle armi nucleari. Siamo responsabili di questo. Questi sono problemi seri. Qui andrà tutto bene”.